Eşiyle tartıştıktan sonra kendini göğsünden bıçakladı

Olay, saat 23.30 sıralarında Turgut ilçesinde yaşandı. İbrahim Şenpınar dışarıda arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdikten sonra eve geldi. İddiaya göre eve geç geldiği için eşi Ayşen Şenpınar’la tartışma yaşayan Şenpınar, sinirlenerek mutfaktan aldığı bıçağı göğüs kısmına iki kez sapladı. Kanlar içerisinde kalan 53 yaşındaki adam yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Şenpınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince evde inceleme yapılırken, Ayşen Şenpınar’ın ifadesine başvuruldu. Şenpınar’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)

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