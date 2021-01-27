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Eski AKP’li yönetici, AKP’li belediyenin ihalelerinin abonesi oldu

AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nın eski yöneticisi, Çekmeköy Belediyesi’nin ihalelerinin abonesi oldu. Kızılay İstanbul Şubesi yönetiminde de olan eski AKP’li yönetici Vahdet Erdoğan’ın şirketi, AKP’li belediyenin 2021 yılı için ayrı ayrı düzenlediği toplam 12.3 milyon liralık kültür ve spor organizasyonları ihalelerini aldı.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 11:45, 27/01/2021
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Eski AKP’li yönetici, AKP’li belediyenin ihalelerinin abonesi oldu

AKP'li Çekmeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 28 Aralık 2020 günü “2021 yılı her çeşit organizasyon ve matbuat hizmet alımı” ihalesi düzenledi. İhaleye 3 teklif sunuldu, biri geçerli sayıldı.  İhaleyi 9 milyon 445 bin 553 liralık teklifin sahibi Greenart Reklam Matbaa İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  aldı.

Şirket ile belediye arasında 20 Ocak 2021 günü sözleşme imzalandı. Çekmeköy Belediyesi 4 Ocak 2021 tarihinde de “2021 yılı spor organizasyonları hizmet alımı” ihalesine çıktı. İhaleye sadece Greenart Reklam Şirketi teklif sundu. Şirket ihaleyi 2 milyon 917 bin 300 liraya kazandı. Şirket ile belediye arasında diğer ihalede olduğu gibi 20 Ocak günü sözleşme imzalandı.

BİNALİ YILDIRIM’IN KARDEŞİNİN YAKIN ARKADAŞI

Çekmeköy Belediyesi'nden toplam 12 milyon 362 bin 853 liralık ihale alan Greenart Reklam Matbaa İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin büyük ortağı Vahdet Erdoğan. Şu an Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkan Vekili ve Genel Merkez Delegesi olan Vahdet Erdoğan, Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım'ın okul arkadaşı. Erdoğan, AKP Çekmeköy Belde Başkanlığı’nda Gençlik Kolları Kuruculuğu ve Tanıtım Medya Birim Başkanlığı’nı yürüttü.

2002-2009 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2011 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Tanıtım ve Medya Birim Başkanlığı, 2011-2012 yılları arasında AKP  Çekmeköy İlçe Başkanlığı Sosyal İşler Birim Başkanlığı, 2012-2013 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı, 2013-2014 yılları arasında da AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı yaptı.

HEPSİNİ O KAZANIYOR

Vahdet Erdoğan'ın sahibi olduğu şirketler, AKP'li belediyeden bugüne dek milyonlarca liralık ihale aldı. Erdoğan'ın şirketleri sadece geçtiğimiz yıl Çekmeköy Belediyesi'nin corona önlemleri kapsamında ilçe sakinlerine dağıtacağı temizlik seti ve oyun-okuma seti almak için açtığı toplam 784 bin 350 liralık iki ihaleyi almıştı. Greenart Reklam, Çekmeköy Belediyesi'nin 2019 yılı organizasyon ihalesini de 10 milyon 388 bin liralık teklifi ile kazanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:11:42,