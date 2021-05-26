Eski Bakan seçim propagandasında sınır tanımadı: Netenyahu’nun gözü bile Güney’de

2014 yılında nüfusunun 2 binden az olması nedeniyle Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, köy statüsüne dönüştürülmüştü. 7 yıl aradan sonra Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeniden belde statüsünü kazanan Güney beldesi belediye seçimlerine katılma hakkı kazandı. Güney beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için 6 Haziran’da ara seçim yapılacak.

“NETANYAHU'NUN GÖZÜ GÜNEY'DE”

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu seçim öncesi Güney Beldesi'ni ziyaret etti. Burada vatandaşlara seslenen Eroğlu, “Ali Bey bir çağrı yaptı diğer adaylar da gelsinler onaları da kucaklayalım. Çünkü bu dava önemli hale geldi, sadece Türkiye’nin gözü değil, bütün dünyanın gözü Netanyahu’nun gözü bile Güney’de” dedi.

“NE GÜNLERE KALDIK”

Eroğlu'nun açıklamalarına İYİ Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Burhanettin Buğa tepki gösterdi. Eroğlu'nun açıklamalarının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Buğa şu notu düştü:

“Veysel Eroglu diyor ki Netanyahu'nun gözü bile köydeymiş! İşi gücü kalmadı elin kahrolası yahudisi ve tüm dünya Güney Köy seçimini bekliyordu? Ne günlere kaldık yahu, Allah akıl fikir versin!”