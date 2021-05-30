Eski bakandan dikkat çeken paylaşım: Çalışmadan edinenler bitiriyor bizi

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla son dönemde gündeme gelen Şehircilik ve Çevre eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, yine isim vermeden eleştirilerde bulundu. Erdoğan Bayraktar paylaşımında, “Tavassutla iş yapmanın birçok mahsurları var… Referanslara bakmak, verileri incelemek ve liyakati dikkate almak iyidir. Açıkgözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler, çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi…” ifadelerini kullandı.

Bayraktar’ın, paylaşımı AKP içinde yaşanan tartışmalara gönderme olarak değerlendirilirken, kimi veya kimleri kastettiği merak konusu oldu. Bazı takipçileri Bayraktar’dan açık konuşmasını istedi.