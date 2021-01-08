Eski belde başkan adayı, tecavüz iddiasıyla tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesi Güvemalan köyünde market ve fırın işleten Mehmet Dal (56), 24 yaşındaki engelli gence tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi.

BABA ŞÜPHELENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Olay 2 Ocak’ta Güvemalan köyünde meydana geldi. Evli, 3 çocuk babası ve bir torun sahibi Mehmet Dal iddiaya göre, uzaktan akrabası olduğu ileri sürülen yüzde 80 zihinsel engelli 24 yaşındaki N.T.'ye işyerinde tecavüz etti. Oğlunun sürekli üzgün olduğunu farkeden baba A.T., N.T’yi sorgulayınca cinsel saldırıya uğradığını öğrendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Baba A.T., durumu önce Köy Muhtarı Mehmet Öner’e ardından da jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma ekipleri, Mehmet Dal’ı gözaltına aldı. Karakoldaki İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Dal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Mehmet Dal, iki dönem MHP’den Gümüşçay Beldesi Belediye Başkan Adayı oldu ancak seçimi kazanamadı. Dal’ın aday olduğu dönemlerde ilçe yönetimine danışmadan, milletvekillerinden nakdi destek aldığı ileri sürüldü. 2004 yılında yapılan kongrede MHP Gümüşçay Beldesi yönetimi değişti. Yaşananlardan dolayı disiplin suçu işlediği öne sürülen Dal, partiden ihraç edildi.

YÖNETİM DEĞİŞİNCE YENİDEN ÜYE OLDU

Aday olduğu MHP’den seçimleri kazanamayan ve işlediği disiplin suçu nedeniyle de partisinden ihraç edilen Mehmet Dal, 2004 yılından sonra Gümüşçay’ın Güvemalan köyüne yerleşti. Burada bakkal ve fırın işletmeye başladı.