Eski Belediye Başkanı Kocadon ve ailesi corona virüse yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde yaşayan ve Ortakent Beldesi'nde iki dönem Bodrum'da ise bir dönem belediye başkanlığı yapan 59 yaşındaki Mehmet Kocadon, eşi İngilizce Öğretmeni Hülya Kocadon ve kızları İpek ve Zeynep Kocadon ile birlikte corona virüsü hastalığına yakalandı.

BU İŞİN ŞAKASI YOK

Mehmet Kocadon SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “İki hafta önce önce küçük kızım ve eşim corona virüsü oldu, bizim büyük kızım ile testlerimiz negatif çıktı, ancak üç gün sonra yaptığımız ikinci testlerde biz de pozitif çıktık. Şu anda doktorların önerdiği tedavi sürecini evimizde geçiriyoruz çok büyük sıkıntımız yok ama sağlıklı olmak ve yakalanmamak en önemlisi, herkese çok dikkatli olması gerektiğini öneriyorum, bu işin şakası yok” dedi.