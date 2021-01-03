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Eski Cumhurbaşkanı Özal’ın heykeline maske takıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın heykeline maske takıldı.

Güncellenme: 17:29, 03/01/2021
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Eski Cumhurbaşkanı Özal’ın heykeline maske takıldı

Türkiye’nin 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dünyaca ünlü Side turizm merkezinde bulunan Sırma Tatil Sitesi’nde satın aldığı yazlıkta hem DPT müsteşarlığı hem de daha sonra başbakanlığı döneminde zaman zaman gelerek tatil yaptı.

Sitede yaşayanlar Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın anısını canlı tutmak amacıyla 1990’lı yıllarda sitenin bahçesine denize bakacak şekilde ayağında deniz terliği, şort ve tişörtle birlikte heykelini yaptırdı.

Geçen yıl başlayan ve bütün dünyayı etkileyen yeni tip corona virüsü salgınından en etkili korunma yöntemlerinden biri maske olurken, Turgut Özal’ın heykeline de maske takıldı.

Sahilde yürüyüş yapan bir kişinin taktığı düşünülen maskenin, Covid-19 için farkındalık yaratmak için takılmış olabileceği belirtildi. DHA

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