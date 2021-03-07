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Eski eşini öldüren katil yakalandı

Denizli'de boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı eski eşini av tüfeği ile öldürerek kaçan şahıs, Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakalandı.

Güncellenme: 10:11, 07/03/2021
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Eski eşini öldüren katil yakalandı

Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık 5 ay önce boşandığı eşi ile birlikte yaşayan Fatma K. (26), evinin önünde tartıştıkları sırada eski eşi Osman K. (27) tarafından av tüfeği ile vuruldu.

Tüfeği yanına alarak 20 BKC 47 plakalı aracı ile kaçan şüphelinin Uşak-Gediz sınırları içerisinde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen Gediz polisi, şahsı kaçmaya çalışırken jandarma kavşağında yakalayarak gözaltına aldı. Yenikent Bölge Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada olayda kullanıldığı düşünülen av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu bulundu. Şüpheli, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sabaha karşı Denizli'den gelen polis ekibine teslim edildi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:08,