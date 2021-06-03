Eski eşini sokak ortasında döven İbrahim Zarap’ın cezası belli oldu

Samsun’un Canik ilçesi 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı.

Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından toplumun her kesiminden tepki topladı.

Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Bugün mahkeme karşısına çıkan İbrahim Zarap mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“KARARDAN DOLAYI MUTLUYUZ”

Duruşma sonrası açıklama yapan Emriye Metegül, şu ifadeleri kullandı:

* Böyle bir karar çıkacağını biliyordum, çünkü avukatıma güveniyordum. Anlattığı şeyler canımı ne kadar sıksa da yalanlar üzerine kuruluydu. Yalanlardan olumlu bir sonuç beklemezdi. Bu karardan dolayı mutluyuz. Yine de cezayı az buldum, daha fazla olabilirdi.

* Mahkemede kendini savunmaktan çok bana olan gönül bağını anlattı. Daha sonra cezaevinde yaşadığı sıkıntıları anlattı ve insanların vicdanıyla oynamaya çalıştı. Benden yine özür diledi, benim onu aldattığımı söyledi, o zaman neden özür diledi.

“AKLA MANTIĞA SIĞMAYAN BEYANLARI VARDI”

Emriye Metegül’ün avukatı İslam Gezer de, şöyle konuştu:

* Biz bu duruşmada zaten karar çıkacağını biliyorduk. İlk celsede savcı mütalaasını hazırlamıştı. Mütalaada kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından mütalaa hazırlanmıştı.

* Karar aşamasında sanık müdafi tarafından bir tanık bildirildi. Mahkeme, bu tanığı dinledi. Tanığın, sanığın ve sanık müdafinin beyanlarının toplandığı bir yer var. Bu da akla mantığa sığmayan bir noktadır. O da şudur, tarafların evlilik birliği bittikten sonra Emriye’nin sosyal yaşamına ilişkin müdahaleler, Emriye bekar bir kadın olarak istediğini yapamaz, çünkü o bir çocuk annesidir denmek suretiyle müvekkilimin sosyal hayatına müdahalelerle geçen bir savunma söz konusudur.

* Bunlar mahkemeyi hiçbir şekilde etkilemedi, heyet 10 yıl 4 ay hapis cezasına karar verdi. Bu bizim için sevindiricidir, çünkü kasten öldürmeye teşebbüs suçu bakımından alt sınırdan uzaklaşmıştır.

* Bu hususta öngörülen indirimlerin kaldırılması ve cezanın üst sınıra yaklaştırılması için kararı istinaf edeceğiz. Bundan sonraki süreci izleyeceğiz ama geldiğimiz nokta sevindiricidir. DHA

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