Eski eşini sokak ortasında döven Zarap’ın yargılanmasına başlandı

Olay, 6 Mart’ta Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızını teslim etmek için, üç yıl önce boşandığı Emriye Metoğlu’yla sokakta buluştu. Zarap, bir anda Metoğlu’na tekme-tokat saldırdı. Kadının suratını tekmelediği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metoğlu, beş günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim Zarap, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zarap, hakkında savcının hazırladığı iddianame tamamlandı.

‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen İbrahim Zarap, bugün ilk kez 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Emriye Metoğlu’na destek için Türkiye’nin birçok kentinden gelen avukatın yanı sıra kadın platform temsilcileri de duruşmada hazır bulundu. İbrahim Zarap, mahkemede şunları söyledi:

ÇOK PİŞMANIM, KEŞKE OLMASAYDI

– Telefonu elime aldığımda ekranı kırılmıştı, ben de sinirlendim yere attım. Çok pişmanım, keşke olmasaydı. Ben sineye çektim ama o benim hakkımda televizyonlarda yalan konuştu. Affınıza sığınıyorum, bu olay bilinç kaybımla oldu, öldürmek niyetinde değildim. Hayatta olmasından belli zaten, öldürmek isteyen olaya devam ederdi.

ÖFKE PATLAMASI, BİLİNÇİ KAYBI, ALKOL!

– Olay yerine geldiğimde “Sana çocuğu göstermeyeceğim” dedi. Tehdit edince bilincimi kaybettim. Bilinçsizce oldu, olayın başını ve sonunu hatırlıyorum sadece. Bilinç kaybıyla yaptım, özür diliyorum, beni affetsin. Olay öfke patlamasıyla oldu, çok pişmanım. Videoyu izleyemedim, çocuğumun önünde olduğu için çok pişmanım, keşke olmasaydı. O gün saat 17.00-18.00 gibi içmeye başladım. Çocuk annemdeydi. (DHA)

