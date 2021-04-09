Eski gazeteci Ersin Kalkan’a 15 yıl hapis cezası

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Kalkan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler Selahattin Çümen ve Fatih Çümen de duruşmada hazır bulundu.

Mütalaaya karşı sözleri sorulan şikayetçiler Selahattin Çümen ve Fatih Çümen, “Olayın kasten olduğunu düşünüyoruz. Kasten öldürmeyle cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“SADECE CANIMI KORUDUM”

“Haksız tahrik altında adam öldürmek” suçundan cezalandırılması istenen sanık Ersin Kalkan, kendisini şu sözlere savundu:

– Kasten adam öldürme suçunu reddediyorum. Tanıklar dinlenmesine rağmen sanki hiç tanık dinlenmemiş gibi, hiçbir şey olmamış gibi ilk iddianamedeki hususlar öne sürülmüştür. Berattin Çümen, herkesin önünde bana saldırdı. 20 yıl boyunca bana saldırdı. Ben kasten adam öldürecek biri değilim.

– Dünyanın her yerinde gazetecilik yaptım. Öldürme karşıtı bir insanım. Hümanist bir insanım. Akademisyenim. Öğrencilerime kadın, hayvan ve insan hakları doğrultusunda dersler verdim. Benden bir katil çıkmaz. Sadece canımı korudum. Tanıklardan biri boğazımın sıkıldığını söyledi. Canımı kurtarmak için bir hamle yaptım. Hareket halindeyken ve geçmişin yarattığı post travmayla bu olay gerçekleşti. Bunların hepsinin dikkate alınmasına ve adil bir karar verilmesini talep ediyorum.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme, sanık Ersin Kalkan’a “kasten adam öldürme” suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Maktülün hakaret edip tokat atması nedeniyle suçun “haksız tahrik altında işlendiğine” kanaat getiren heyet, cezayı 18 yıl hapse indirdi. Aldığı cezanın geleceği üzerindeki etkilerini de değerlendirerek takdiri indirim yapan heyet, Ersin Kalkan’ı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

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