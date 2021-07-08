Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında 32,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Atasoy hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak', ‘resmi belgede sahtecilik' ve ‘kamu kurum ve kuruşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından hazırlanan iddianame tamamlanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Serdar Atasoy'un İzmir Atatürk Yatılı Erkek Lisesi'nde okuduğu dönem FETÖ ile tanıştığı ve kendisinden sorumlu mahrem imamı tarafından Harp Okulu sınavlarına hazırlandığı belirtilmişti. Sınavda çıkabilecek soruların ise örgüt tarafından Atasoy'a verildiği kaydedilmişti.

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