Eski kız arkadaşını bağladı evi ateşe verdi serbest kaldı

İstanbul Ataşehir'de, 13 Ocak'ta eski kız arkadaşı Alev Ş.'nin ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağlandıktan sonra evi ateşe verildiği iddia edilen ve gözaltına alınan Emre Y. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık, Emre Y. hakkında “yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle şüpheliyi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

İKAMETİNE 200 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Hakimlik Emre Y. hakkında, müşteki Alev Ş.'nin ikametine 200 metreden fazla yaklaşmamak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

İFADESİNDE ‘ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM' DEDİ

Emre Y. ifadesinde, “Alev her sevgili arasında olduğu gibi ufak tefek sözlü tartışmalarımız olurdu ama bu tartışmalarımız hiçbir zaman fiziksel şiddete bağlanmadı. 13 Ocak günü Alev'in ikametine gittim.

Kendisiyle oturduk, kahve içtik, sohbet ettik. Alev taşınma aşamasında olduğu için ona yardım ettim. Alev ile biraz daha sohbet ettik ve ben aynı gün 16.00-17.00 sıralarında Alev'in ikametinden çıkış yaptım. Bu şahsın ellerini kollarını bantlamadım. Şahsın evini ateşe vermedim, hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu şahsın neden böyle bir ifade verdiğini bilmiyorum. Şaşkınlık içerisindeyim” dedi.

HASTANE POLİSİNE İFADE VERDİ

Hastaneye kaldırılan Alev Ş.'nin verdiği ifadede, Emre Y.'nin evine geldiğini bir süre sonra da tartışmaya başladıklarını söyleyerek, “Kavga sözlü hakaretle sonrasında karşılıklı olarak birbirimizi darp etmeye başladık. Ben olayın sonrasını hatırlamıyorum.

Gözümü açtığımda apartman boşluğundaydım. Evimden dumanlar çıkıyordu ve nefes almakta güçlük çekiyordum. Birileri bana oksijen maskesi takarak ambulansa bindirdi. Hastaneye geldiğimde ayağımda, elimde ve boyun çevremde koli bantları olduğunu fark ettim. Sağlık çalışanları bantları söktü ve müdahaleye başladılar. Emre Y.'nin benim ellerimi, kollarımı ve ağzımı bantlayarak evimi ateşe verdiği anı şu an hatırlayamıyorum ancak evde ikimizden başkası yoktur” ifadelerini kullandı.