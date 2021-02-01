Eski muhtar tavuk yemi kavgasında öldürülmüş

Olay, dün Mecitözü ilçesi, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları Kümeevleri’nde meydana geldi. İlçeye bağlı Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani, bağ evinde yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanılan Ergani’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kazım Ergani’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SOBAYA ATILAN TAVUK YEMİNDEN KAVGA

Ergani’nin vücudunda, yapılan ön otopside darp izlerine rastlanınca, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, cinayet şüphelisi olarak Hayrettin K. ve Fikret K.yi yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler, olayın olduğu gece alkol almak için bağ evinde olduklarını söyledi. Birlikte alkol alırken Hayrettin K.nin torbadaki tavuk yemini odun talaşı zannedip sobaya attığı, bu nedenle çıkan kavgada Ergani’yi döverek öldürdüğü tespit edildi.

“TALAŞ SANIP ATTIK”

Şüpheli Harun Fikret K.nin olaya tanık olup, yaşananları güvenlik güçlerine bildirmediği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Cinayet zanlısı Hayrettin K.nin sorgusunda, Alkol alıyorduk. İlerleyen saatlerde üşüdüğümüz için yanlışlıkla sobaya bir odun talaşı sandığımız torba içinde tavuk yemini attığımız için kavga çıktı. Kavgadan sonra bağ evinden ayrıldık dediği belirtildi.

Darp sonucu kasten öldürme suçlamasıyla emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. DHA

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