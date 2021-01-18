Eskişehir’de aşı eylemi

Eskişehir’de aralarında Eskişehir Bilecik Tabip Odası, Eskişehir Diş Hekimleri Odası, Eskişehir Eczacı Odası gibi çok sayıda STK’nın yer aldığı Sağlık ve Emek Platformu Köprübaşı Adalar mevkiinde yaptıkları basın açıklaması ile corona virüsü aşısında ayrıcalıkla ilgili tepkilerini dile getirdiler.

“ÖZEL HASTANENİN AVUKATI AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ AŞI OLDU”

Geçtiğimiz gün AKP Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi meclis üyeliği yapan Avukat Fatih Özata’nın özel hastanenin avukatlığını yapması nedeniyle aşı olmasını da eleştiren Eskişehir Bilecik Tabipler Odası Başkanı Nesrin Aksoy Ekici, aşnın yandaşlar yerine herkese uygulanması gerektiğini söyledi.

Ekici, “Tüm salgın süreci kontrolsüz bir kara düzende devam etti. Şimdi aşılama sürecinde de aynısı yaşanıyor. Yandaşlara, varsıllara, ayrıcalıklara değil tüm halkımıza yaygın, zorunlu, güvenilir ve ücretsiz aşı talep ediyoruz” dedi.

“ŞEFFAF OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Ekici, tepkilerini şöyle sürdürdü:

*Elimizdeki sınırlı aşının sağlık kuruluşlarına nasıl dağıtılacağı, bunların fiziksel şartlarının aşılama için yeterli olup olmadığı, yeterli sayıda aşılama yapacak sağlık personelinin olup olmadığı gibi konularda iktidarı şeffaf olmaya davet ediyoruz.

*Bir yanda nasıl bir öncelikli aşılandıkları sorusunun cevabını alamadığımız yandaş mutlu azınlık bir yanda ne zaman aşılanacağını bilmeyen tedirgin milyonlar. Tüm halkımız için yaygın, güvenilir, zorunlu ve ücretsiz aşı talep ediyoruz.

*Salgının başından beri çarklar dönsün diye kaderine terk edilen işçiler ve emekçiler aşılama önceliğine ulaşmalıdır. İnsan sağlığı plansızlığa, keyfiyete, kar hırsına teslim edilemez. Bilim kurulu derhal SES, TTB gibi sağlık örgütlerini de içerecek şekilde yenilenmesini ve aşılama sürecinin de bu kurul tarafından yönetilmesini talep ediyoruz.

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