Eskişehir’de corona haritası yeşile döndü

Son 1 ayda günlük ortalama 500 kişinin pozitif çıktığı Eskişehir’de yeni vaka sayısı 100’e kadar geriledi. Vakalardaki düşüş HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kısıtlamalardan önce neredeyse tamamı kırmızı olan kent haritası yeşile döndü. Corona virüs nedeniyle 185’i son 1 ayda olmak üzere kentte 680 kişi hayatını kaybetti.

Sokağa çıkma kısıtlamaları, testi pozitif çıkan ancak belirti göstermediği için evlerinde tedavi görenleri de etkiledi. Kısıtlamalar öncesinde 6 binin üzerinde olan evde tedavi gören hasta sayısı bin 91’e kadar düştü.

Corona virüs tedavisi sağlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi görenlerin sayısı da 750’den 264’e geriledi. Halen pandemi servislerinin yoğun bakımlarımda 61 kişi, entübe edilen 23 kişinin tedavisi sürüyor.

BİR AYDA 185 KİŞİ ÖLDÜ

Kısıtlamalarla birlikte vaka sayısının düştüğü Eskişehir’de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı mart ayından bu yana 185’i son 1 ayda olmak üzere toplamda 680’i geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vakaların azalmasına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu ve trafik kapalı olan İkieylül, İsmet İnönü ve Hamamyolu caddelerinde HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Eskişehir’de corona virüsün ortaya çıktığı mart ayından bu yana 364 bin 669 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 54 bin 981 kişi pozitif çıktı. Kentte bin 355 kişi halen tedavi görürken, 52 bin 946 kişi ise corona virüsü atlatarak iyileşti. (DHA)