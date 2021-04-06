Esnaf, Ali Babacan’a dert yandı: Bu seneki gibi fiyat artışı görmedim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ankara’nın Mamak ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Tekstil sektöründe her gün değişen fiyatlar için “müşteriye izah edemiyorum” diyen bir esnaf, “Ben 60 senedir esnafım fakat bu sene gibi bu fiyat artışını görmedim. Ben müşteriye neyle izah edeyim bu zammı? Müşteriye izah edemiyorsun, ‘sen yaptın bu zammı' deyip çıkıyorlar…” dedi.

“DEVLET ENFLASYONU YÜZDE 15 AÇIKLIYOR; VATANDAŞ BAKIYOR FİYATLAR YÜZDE 80 ARTMIŞ”

“Maliyetler artıyor da vatandaşın satın alma gücü artmıyor, sorun orada. Devlet enflasyonu yüzde 15 açıklıyor; vatandaş geliyor bakıyor, fiyat yüzde 70-80 artmış. Bu sefer vatandaş diyor ki, ‘herhalde esnaf arttırıyor bunu.'

“SİFTAHIM YOK”

Babacan'ın “İşler nasıl?” diye sorduğu başka bir esnaf ise “Ne işi, iş mi var? Şu saat siftahım yok. Piyasada iş mi koydular? Fiyatlar uçtu gitti her hafta bir zam” diye veryansın etti.

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