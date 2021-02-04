Esnaf annenin isyanı: Cenaze gibi ortada bekliyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Karum Taksi Durağını ziyareti sırasında bir vatandaş içeriye girip Akşener’e dertlerini anlattı.

Anne olduğunu ve restoranının pandemi nedeniyle kapalı kaldığını belirten vatandaş, “Evimizi, arabımızı sattık. Dükkanımızı 16 Mart’tan bu yana, bir kuruş destek almadan bekliyoruz. Cenaze gibi ortada bekliyoruz. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Efendiliğimizden, gururumuzdan susuyoruz. Riayet ettik. Artık susacak durumumuz kalmadı. Açılmayacakse hepten bilelim, yolumuza bakalım. Biz nereye kadar bekleyeceğiz? Artık satılacak bir şey kalmadı. Biz bir kuruş da yardım kesinlikle almadık. Alan bir arkadaş varsa tebrik edeceğim, elini sıkacağım. Ne hibe, ne kira artık onu da istemiyorum. Biz dükkanımızı açıp işimize bakmak istiyoruz. Yoksa da tamamen yok olalım gidelim” diye konuştu.

“Kaç kişi yemek yiyebiliyordu sizde?” diye soran Akşener’e vatandaş, “200 kişi” yanıtını verdi. Akşener, “Diyelim 100 kişi. Kongrelerdeki durum ne? Hem de kapalı alan” dedi.

“PİJAMAMLA GELDİM ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM AMA ACİL…”

“Bize desinler ki, ‘Sizi şu tarihte açacağız’. Biz ona göre planlayalım. Ne plan kaldı ne program kaldı. Tamamen kilit. Bizim gibi o kadar çok arkadaşımız var ki. Ben şans eseri sizi Halk TV’de dinledim de geldim evden buraya. Koşarak geldim pijamamla. Çok özür diliyorum. Ama artık acilen, yani gerçekten…Nasıl anlatayım. Şuraya çıkıp da mı anlatayım (tavanı işaret ederek) 2 çocuğum vardı 2’si de özel okulda okuyordu. Bir tanesini aldım. Bir tanesi devam ediyor. O da yüzde yüz burslu ama söylemek istemiyorum artık” diye konuştu.

Taksiciler, ‘Bir annenin dediği herhâlde yeterli’ diyerek vatandaşa destekte bulundu. Bir taksici ise, “Bu dünyaya virüs bir kişiden bulaştıysa, ya herkese yasak olsun ya herkese serbest olsun” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN ÖLMEKTENSE BİR GÜN ÖLELİM”

Bir taksici esnafı ise Akşener’e hitaben şunu söyledi: “Esnaf da halk da sonunuza kadar yanınızda. Gırtlağa kadar geldi başkanım. Bundan sonra içeriye mi atacaklar, FETÖ’cü mü diyecekler…Ne yapacaklarsa yapsınlar. Her gün ölmektense bir gün ölelim.

Akşener, ise “Biz kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Burada olanları başkaları bilmiyordu. Şimdi herkes biliyor. Bizim derdimiz oy istemek değil. Sizin derdinizi kamuoyunun dikkatine sunmak” yanıtını verdi.

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