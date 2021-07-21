Esnaf, Babacan’a dert yandı: Arabayı, evi sattık, tarlamızı satılığa çıkardık; onları satarsak ayakta kalacağız

DEVA Partisi, Genel Başkan Ali Babacan’ın, geçtiğimiz ay Bursa'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinden bir kesiti sosyal medyadan paylaştı. Bir esnaf, artan fiyatlardan ve düşen alım gücünden dert yandı.

“ESKİDEN ALINIYORDU AMA ŞİMDİ HERKES ALAMIYOR”

Babacan, esnafa, “Genelde bir yılda yaklaşık yüzde 50 civarında arttı mı fiyatlar” diye sordu. Fiyatların arttığını söyleyen bir de salgın nedeniyle kapalı kaldıkları için satışlarının ve vatandaşın alım gücünün düştüğünden şikayet eden esnaf, “Şimdi 50 TL'ye herkes (ürün) alamıyor. O günkü paraya alabiliyordu ama şu anda 50 TL'ye alınmıyor. Yavaş yavaş bütün halk bunu hissetmeye başladı” şeklinde konuştu.

“TEŞEKKÜR BELGESİ GELİYOR AMA HİÇBİR İŞE YARAMIYOR”

Esnaf, Babacan'ın, “TÜİK enflasyon açıklıyor yüzde 16-17…” sözlerine “Valla bize gelip, bazı kalemler var, onların fiyatlarını alıyorlar. Sene sonunda da bir tane teşekkür belgesi geliyor ama hiçbir işe yaramıyor yani. Bir güzel teşekkür belgemiz var… Getiriyorlar onu da takdim ediyorlar” ifadeleriyle karşılık verdi.

“MALİYETİ AYNEN YANSITMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Maliyetlerin çok arttığına ancak halkın satın alım gücünün o kadar artmadığına dikkat çeken Babacan, “Maliyeti aynen yansıtmak mümkün değil. Satılmaz çünkü, müşteri alamaz yani” dedi.

“BİRİKİMLERİMİZİ SATARAK AYAKTA KALACAĞIZ”

“Sizden ümidimiz var” ifadelerini kullanan esnaf, “İlk önce adalet istiyoruz. Adalet olursa ondan sonra hepsi sırayla yerine gelecek inşallah. Senelerdir bizim bir şeyler edindiğimiz dönemde (Ekonomi Bakanı olarak) siz vardınız. Şu anda terlik satıyorum. Araba sattık, ev sattık. Tarlamız var, onu satılığa çıkardık, onu satıyoruz. Onları satarsak ayakta kalacağız” şeklinde konuştu.