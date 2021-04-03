Esnaf böyle eleştirdi: İlk başta bu hükümet güzeldi ama deniz bitiyor deniz

DEVA Partisi, Genel Başkan Ali Babacan'ın Kırklareli'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında bir esnafla arasında geçen ‘prim ödemesi' diyaloğunu sosyal medyadan paylaştı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜZEN DEĞİL BU”

“Acaba dünya üzerinde bin 400 – bin 500 lira prim ödeyip de bin 800 liralık maaş veren başka ülke var mı? Onu merak ettim ben” diyerek Babacan'a seslenen esnaf, şöyle konuştu:

* Sürdürülebilir bir düzen değil bu. Dünya üzerinde ben böyle bir şey görmedim.

* 1980'de bu caddeye girdik, babamlar esnaftı. Girdiğimizde Bağ-Kur binası (eliyle göstererek) buradaydı.

* O zaman Bağ-Kur'dan abilerimiz gelirdi, çay ocağında çay içerken anlatırlardı. Son primin üç katı; son primi ödedin, bin 500 mü ödüyorsunuz, 4 bin 500 TL maaş bağlanırdı.

* Sorduğumuzda sosyal devlet ilkesiyle vatandaşa yardım yapılıyor. 11 esnafız şu pasajda. 11 esnafın 5'i emekli, 6 tane prim ödeyen arkadaş var.

* Buyurun geçin sorun, kaç tanesi ödüyor? Benim eşim devlet memuru, onun gücüyle ödüyorum. Bu nasıl olacak ya? Bu bin 500 lira prim, SGK olsun, işveren indirimini düştüğünde bin 377 lira; maaş bin 822 lira. Bizim artık kafamız almıyor bunları.

Babacan, esnafa, “Dengelerin hepsi bozuldu maalesef” diye yanıt verdi.

“ÇOCUKLUĞUMUZDA ESNAF ARABA ALIRDI”

Esnaf, derdini şu sözlerle anlatmaya devam etti:

* Çok üzücü bir durum. Esnaf yerle bir olmuş. Çocukluğumuzda esnafta herkes lüks araba kullanırdı, herkes ona bakardı.

* Esnaf alırdı arabayı, öyle memur, devlet memuru kimse alamazdı. Çok üzücü durumlar. Çare üretilmesi lazım yani.

“ÖNCE GÜVEN GEREKİYOR”

“Çalışıyoruz” diyerek esnafa karşılık veren Babacan, “Önce güven gerekiyor, güven. Ülkede güven ortamını sağlamak gerekiyor. İsrafı önlemek gerekiyor. Havuzun dibindeki delikleri kapatmak gerekiyor. Çünkü üstten ne koysan akıyor. Emeklilik sistemi dediniz de, asıl sorun orada” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE VARLIK İÇERİSİNDE YOKLUK YAŞIYOR”

“Yani ilk başta bu hükümet güzeldi” diyerek söze başlayan esnaf, “Sizin döneminizde çok güzel vergiler topladınız. Mesela çok güzel Hazine'ye gelir sağladınız. Bunu esnaf olarak da gördük. Ama deniz bitiyor deniz. Sorun oradan geliyor. Denize biraz fazla asıldık yani, öyle gözüküyor” ifadelerini kullandı.

Formülün kolay olduğunu dile getiren Babacan, “İşin başına dürüst ve işin ehli insanlar gelmesi gerekiyor. Başka türlü mümkün değil” dedi.

Esnaf, “İkinci kelimeniz lazım. Herkes çok üzülüyor, insanlar üzülüyor” sözleriyle yanıt verirken; Babacan, “Şu anda Türkiye varlık içerisinde yokluk yaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.