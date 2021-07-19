Esnaf ile Ali Babacan arasında dikkat çeken diyalog

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat Yerköy'de esnaf ziyaretleri sırasında döner dükkanı işleten esnafla bir araya geldi. Babacan'la sohbet eden esnaf, yaşadığı ekonomik sıkıntıları paylaştı.

“BORCU BORÇLA ÖDÜYORUZ, BU SİSTEM NEREYE KADAR GİDECEK?”

Babacan'ın “Devleti yönetenler yanınızda iki ay çıraklık yapsa ekonomiyi daha iyi yönetirler” sözleri üzerine dönerci, “İki ay değil, bir hafta bile geçinemezler. Burada çalışan personelin aldığı maaşla, ödedikleriyle kesinlikle geçinemezler. Ülkede ekonomi varsa bana bir kişi göstersin Allah rızası için. Öyle bir şey yok. Şu dükkanı bizim çevirdiğimiz sistemde ne ekonomi bakanları ne hükümet çevirebilir. Biz gidiyoruz sağdaki esnaftan, soldaki esnaftan 100 lira borç alıyoruz personele maaş ödüyoruz. Ertesi gün onlara borcumuzu ödüyoruz, başkasından borç alıyoruz. Nasıl dönecek bu sistem? Nereye kadar gidecek” diye sordu.

“DESTEK MESTEK HİKAYE”

Babacan esnafa ekonominin salgın öncesinde zayıfladığını, Merkez Bankası'nın rezervlerinin ve yedek akçelerinin salgından önce “sıfırlandığını” anlattı. “Onun için hükümet esnafa, küçük işletmeye yeteri kadar destek veremedi” diyen Babacan'a esnaf şunları söyledi:

“Destek mestek hikaye. Bize üç ay bin lira verdiler. Ben bin 500 lira kira ödüyorum. Aldığım destek kirama yetmedi. Bunun yanında ben yüzde 20 stopaj, 400 lira ödedim. Beş kişi çalıştırıyorum. Asgari ücretin masrafıyla neredeyse 20 bin lira ödüyorum. KOSGEB'den destek kredisi, ertelemeli kredi diye açıklama yaptılar, tamamen hikaye. 500 tane esnaf tanıyorum ve daha destek alanı görmedim. Nefes kredisi demek artık ‘son nefes'. Yani ‘artık ölüyorum ben' diyor. Desteği almak için daha önceki krediden faydalanmamış, bitmiş olacağım. Hani ‘Sen iflas et, ben sana o desteği vereyim' demek istiyor.”

“VERGİ ÖDEYEMEDİM DİYE HESAPLARIMA BLOKE KOYDULAR”

Esnaf, salgın döneminde vergi ödeyemediği için hesaplarına bloke konulduğunu belirterek, “Pandemi döneminde vergi ödeyemediğim için üç ay banka hesaplarıma bloke koyuldu. ‘Ödemeyeceğim' demiyorum; bu vergi mecburen ödenecek. Ben bu ülkenin vatandaşıyım, sen benim banka hesabıma nasıl bloke koyabilirsin? Bir de şu dönemde. 7 yıldır esnafım; bugüne kadar vergisini, BAĞKUR'unu, SSK'sını ödemiş bir kişi bugün bunu ödeyemiyorsa bir düşünmeli” sözleriyle dert yandı.

“DÜKKANI İŞKETMENİN BİR ANLAMI KALMADI”

Dönerci, maliyetlerdeki artıştan ise şu ifadelerle yakındı:

“Pandemi en çok bizi etkiledi. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Personel gideri, kira, faturalar, son gelen zamlar sebebiyle dükkanı devretmeye çalışıyoruz. Bir sene öncesinde 11 liraya aldığımız tavuk şu an 21 liraya çıktı. Neredeyse yüzde 90 zam geldi. Bir sene öncesinde aldığım tavuğu iki katı fiyatına alıyorum. Bir sene öncesinde ödediğim elektriğin bir buçuk katını ödüyorum. Mantık olarak baktığımda bu dükkanı işletmemin anlamı kalmadı. Personele zam yapıyorum mecburen, ev geçindiriyorlar. Sattığım yemeğe zam yapıyorum ama bu defa müşteri kaybediyorum. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor.”

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