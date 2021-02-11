Esnaf, Kılıçdaroğlu’na dert yandı: Astronota ‘yoksulluk’ adını koysunlar, 8 aydır açız

Esnaf ziyaretleri ve kanaat önderleriyle görüşmek üzer Bolu'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne gitti. Kılıçdaroğlu Bolu esnafı ile de buluşarak, sorunlarını dinledi.

UZAYA YOKSULLUK ADINI KOYSUNLAR

Kılıçdaroğlu’nun sohbet ettiği butik işletmecisi Pakize Tanyeli, hükümetin pandemi sürecinde esnafa yaptığı yardımları eleştirerek, “Hükümet esnafa bin lira vereceğiz dedi. Hala incelemede. Kira yardımı da yok. Şimdi diyorlar ki esnafa 25 bin lira kredi veriyoruz. Bu esnafın borcu olmayacak, icrası olmayacak diyor. Böyle bir esnaf zaten yok. 8 aydır esnaf aç, kirayı veremiyoruz. 30-35 lira ile esnaf dükkanını kapatıyor. Durumumuz çok kötü. Uzaya ne adamı gönderiyorlar, uzaya ne ismi arıyorlar. ‘Yoksulluk' koysunlar uzay ismini. Esnaf olarak çok kötü durumdayız” ifadelerini kullandı.

İYİ YÖNETECEK İNSANLARA TÜRKİYE'Yİ EMANET EDECEĞİZ

Esnafı dinleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kötü yönetildiğini vurgulayarak, vatandaşlardan ve esnaftan morallerini bozmamalarını istedi. Her şeyin düzeleceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Türkiye zengin bir ülke, güçlü bir ülke sadece kötü yönetiliyor. O kötü yönetimi nasıl halledeceğiz? Demokratik yollarla halledeceğiz. Sandığa gideceğiz. Duruşumuzu belli edeceğiz ve Türkiye'yi iyi yönetecek insanlara Türkiye'yi emanet edeceğiz” diye konuştu.

TÜRBE ZİYARET EDİP DUA ETTİ

Yukarı Taşhan'da bulunan Eskici Baba Türbesini de ziyaret edip dua eden Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi Yıldırım Bayezid Camisi önünde bulunan güvercinlere yem verdi. Bu sırada bir basın mensubunun “Dilek tuttunuz mu?” diye sorması üzerine, “Dileğim, Cumhuriyeti kuranların bize bıraktıkları güzel bir Türkiye var ve biz 100'üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandıralım. En büyük dileğimiz bu. Bu dilekle yem attık” cevabını verdi. Kılıçdaroğlu daha sonra muhtar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

“HÜKÜMET KİME ÇALIŞIYOR?”

Kanaat Önderleri Buluşması’nda muhtarlarla bir araya gelerek, muhtarlara, “İzne gidince ödeneğiniz kesiliyor, niçin? Sizi de millet seçti. Neden bu çifte standart. Neden bu konuda hiç sesinizi çıkarmıyorsunuz. Ortak mücadele kadar değerli bir şey yoktur” diye seslenen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Eğer bir ülkede 10 milyonu aşkın işsiz varsa baba oğlunun yüzüne bakamıyor, oğlu babanın yüzüne bakamıyor. Nasıl geçinecek bunlar. Hollanda, Konya'dan küçük. Hollada, 1 yılda yurt dışına 185 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ediyor. Peki devasa Türkiye, 18 milyar dolar. Niçin? Neyimiz eksik? Her şeyimiz var peki neden biz ürünü dışarıdan getiriyoruz? Getiren hükümet kime çalışıyor? Bizim insanımıza mı, yurt dışındaki çiftlere mi? Siyasi ve ekonomik bağımsızlık olmadığı sürece siz kendi ülkenizde rahat edemezsiniz. Biz ekonomik bağımsızlığımızı kaybettik. Yalvarıyoruz dışarıdan dolar gelsin. Dolar faiz endeksi ile bir devlet yönetilemez. Osmanlı'nın son dönemleridir o, dolar ve faiz. O zaman da yalvarıyordı borç verin diye. Çıkışın yolu, üretim, istihdam, çalışmaktır, üretmektir. O zaman dünyada saygın bir devlet olursunuz. Üreten devlet, çalışan devlet, istihdam yapan devlet.”

“SANKİ TÜRKİYE'DE EKİLECEK TOPRAK KALMADI”

“Sanki Türkiye'de ekilecek toprak kalmadı, Sudan'da ve Nijerya'da binlerce dönüm arazi kiralandı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından oralarda ekim yapılıyor. Niçin? Orada üretilen pamuk daha ucuzmuş orada üretip Türkiye'ye getireceğiz biz çiftçi ile rakabet edeceğiz, ben daha ucuza yapacağım. Allah aşkına bunun akılla mantıkla bir ilgisi var mı? Neden sormuyorsunuz ya? Nijerya'da Sudan'da ben neden arazi kiralıyorum? Devletsen burada yap. Belki 50 kişi belki de bin kişi iş bulacak çalışacak evine ekmek götürecek bu insanlar. Tam bir açmazdayız ama moralinizi bozmayın. Bu ülkenin sanayicisi güven duyduğu taktirde her alanda müthiş yapılıyor her şey. Eksik ne?”

“NAMUSLU SİYASETÇİ EKSİĞİMİZ VAR”

“Namuslu siyasetçi eksiğimiz var. Siyasetçi cebine değil millete çalışacak. Siyasete giriyor köşeyi dönüyor. Nasıl oluyor aklım almıyor benim. Nasıl zengin oldun? Aldığı maaş belli. Mal varlığına bakıyorsun devasa. Bir ülkedeki en tepe noktasında oturan bir kişinin mal varlığı başka bir devlet başkanı tarafından koz olarak kullanılıyorsa orada bir sorun var demektir. Devleti yönetenin tertemiz olmaması lazım.”