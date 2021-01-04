Esnaf siftah yapmıyor

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, ildeki çarşı esnafını gezip sorunlarını dinledi. “Esnaf siftah yapamıyor, batma noktasına gelmiştir” diyen Tercan, vergi ve primlerini ödeyemeyen esnaf için hükümetin gereken desteği vermesini istedi.

Edirne'de Selimiye Arasta Çarşısı'nda bulunan 124 esnaf sıkıntılı günler geçiriyor. MHP'li Zakir Tercan, çarşı esnafını gezdi ve şikayetlerini dinledi. İşte MHP'li Zakir Tercan'ın esnafla yaptığı görüşmeye ilişkin görüşleri:

‘BİR DOKUN, BİN AH İŞİT!'

“Esnafımızla birebir görüşüp, konuşup dertlerini dinledik. Vakıf kiracılarının sıkıntıları, dertleri çok. Bir dokun bin ah işit. Esnaf; Bağkur ve SSK primlerini ödeyemiyor. Kirasını ödeyemiyor. Vergisini ödeyemiyor. İşçisinin maaşını ve sigortasını ödeyemiyor. Siftah yapamıyor… İşlerinin olmaması nedeniyle, dükkanlarını ya kapatıyor, yada devretmeye çalışıyor. Şu an; esnaf batma noktasına gelmiştir. Biran evvel devletimiz esnafa gereken yardım elini uzatmalı, rahat bir nefes aldırılmalı. Küçük esnaf; kendi emeğiyle yaşar, kazandığı kadar harcar. Her vatandaş gibi devlete vergisini öder.”

‘VAKIF KİRALARI DONDURULSUN'

“Yaşanan salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları, turistlerin az veya hiç gelememeleri esnafı zorunlu giderlerini karşılayamaz duruma getirmiştir. Çarşı esnafı diyor ki; böyle sıkıntılı bir zamanda da devletimizi yanımızda görmek istiyoruz. Sıkıntılarımıza çare bulmasını istiyoruz. Coronavirüs salgını nedeniyle; çoğu esnaf iş yerine ya yarım gün gelmekte, ya da hiç dükkanını açmamaktadır. MHP olarak diyoruz ki, ‘Vakıf kiraları dondurulsun' esnafımız rahat nefes alsın. Coronavirüs belası bitene kadar kira alınmasın.”