Esnafa gelir kaybı desteği ve kira yardımı sonuçları e Devlet’te

Büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira olacak olan esnaf destek ödemesi için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ”Gelir kaybı destekleri ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayının ödemelerine başladık. Bundan sonra da ocak, şubat, mart bunları ödemeye devam edeceğiz“ dedi.

ESNAF GELİR VE KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kira desteği sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılmaya başlandı. Değerlendirme sürecinin devam ettiği vatandaşlar sonuçlarını ilerleyen günlerde öğrenebilecek.

ESNAF DESTEK ÖDEMESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteğin detaylarını geçtiğimiz haftalarda açıkladı.

* Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor.

* Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime üç ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.

DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLERİN YARARLANABİLİYOR?

* Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.