Esnafı uyaran Erdoğan’a Davutoğlu’ndan tepki: Sorumlu damadındır, hesabı siz vereceksiniz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karaman'da partisinin il başkanlık binası açılışının ardından bir otelin toplantı salonunda partisinin teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın fiyat artışı üzerinden esnafa söylediği “Bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir” sözlerine tepki gösterdi.

“ÖRTMEK İSTEDİĞİ HATA DAMADININ HATASI”

Esnafın faiz ve borç altında ezildiğini ifade eden Davutoğlu şöyle konuştu:

* Cumhurbaşkanının zaten faiz ve borcun altında ezilen esnafı tehdit ediyor. Şimdi 1 dakika. Burada suçlu esnaf mı? Çiftçi mi?

* Bütün bu fiyat artışlarının birinci sorumlusu yanlış politikalarla, harcanan 130 milyar dolar rezervle, Türk lirasının değerini yerle bir eden ve sonra kaçıp giden kendi damadındır sayın Cumhurbaşkanı. Sen çiftçiye ve esnafa hesap vereceksin.

* Gübre mazot tohum fiyatı artmasa çiftçi, esnaf bu fiyatları artırır mı? Niye artar? Çünkü döviz kuru arttı, bunlar dövizle alınıyor.

* Cumhurbaşkanının örtmek istediği hata kendi damadının hatasıdır. Bir ülkede 130 milyar dolar rezerv kaybı varsa o ülkenin Merkez Bankası da, Hazine ve Maliye Bakanı da istifa eder ama böyle kaçıp gitmez, milletin önünde hesap verirler. Esnafın üstüne yüklenmenin bir anlamı yok.

BAHÇELİ’YE KOALİSYON YANITI

Davutoğlu, AKP genel başkanlığı yaptığı 7 Haziran seçimlerindeki koalisyon görüşmelerine ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı” sözlerine yanıt verdi.

Davutoğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

* Bahçeli hiç çekinmeden, utanmadan Selçuk Özdağ’a geçmiş olsun deyip saldırıyı kınayacağına Selçuk Özdağ’ı suçlamaya kalktı.

* Devlet sizin elinizde, varsa öyle bir şey çıkarın, yoksa yalancısınız, müfterisiniz! Bahçeli son grup konuşmasında bizi yalancılıkla itham etti.

* Neymiş, 2015 yılında koalisyon görüşmesi yaptığımızda ona öyle şeyler söylemişiz ki insanların yüzüne bakamazmışız. Açıklayın Sayın Bahçeli! Ne olmuşsa açıklayın!

* Ama ben size söyleyeyim olanı, Sayın Bahçeli o gün Sayın Cumhurbaşkanı'na ağır hakaretlerle konuşmaya başladı, ben ise ben buraya Cumhurbaşkanı'nın görevlendirmesiyle geldim, o makama söz ettirmem dedim.

* Sonra terörle mücadeleyle ilgili bilgi verdim ve kendisine ‘Böyle zor bir dönemde askerimiz polisimiz her yerde terörle mücadele ederken bu ülkeyi hükümetsiz bırakmayın, gelin koalisyon kuralım’ dedim, ‘Olmaz, gidin CHP ile HDP ile koalisyon kurun’ dedi.

* Peki, ‘Öyleyse bir seçim koalisyonu kuralım ülkeyi birlikte seçime götürelim, ülkeyi hükümetsiz bırakmayalım’ dedim, ‘Olmaz’ dedi.