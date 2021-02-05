Esnafın imdat çığlığı: İşimiz yok, aşımız yok, açtayız ve açıktayız

Salgın sürecinden en çok etkilenenlerin başında gelen ve ekonomik anlamda ciddi sorunlar yaşayan işletme sahipleri ve sektör çalışanları İstanbul Beyoğlu'nda Şişhane Meydanı’nda toplandı, hükümetten gerekli desteği alamamaktan şikayet etti. “Esnaf batıyor, tedbirler alınsın işyerlerimiz açılsın” yazılı pankart açtı.

“PANDEMİNİN FATURASININ BİZLERE KESİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

* Pandemi süreci nedeniyle, tüm dünya gibi ülkemiz de zorlu bir süreçten geçiyor. Yeme-içme ve eğlence sektöründeki kafeler, nargile kafeler, restoranlar, barlar, kulüp, diskotek ve tekel bayiiler olarak pandeminin faturasının bizlere kesilmesini kabul etmiyoruz.

“HÜKÜMETTEN BEKLENEN DESTEKLER GERÇEKLEŞMEDİ”

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünyada devletlerin vatandaşlarına birçok destek paketi açıklayarak işletmelere ve çalışanlarına sahip çıktığının belirtildiği açıklamada, “Bu hususta hükümetten beklenen desteklerin gerçekleşmemesi sebebiyle; elimizin boş kaldığını belirterek mağduriyetimizi tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“MAĞDURİYETİMİZ GÖRMEZDEN GELİNDİ”

12 aydır işletmelerin kapalı olduğunun, bu sebeple yüz binlerce ailenin evinde ‘matem havası' olduğunun dile getirildiği açıklamada, “Tozpembe vaatlerin ve sözlerin aksine; işimiz yok, aşımız yok, açtayız ve açıktayız. Ömrümüzden bir yıl gitti ama bu süreç bizden uzun yıllar telafi edilemeyecek şeyler götürdü. Göstermelik destekler bize destek olmadı. Kaşıkla verip kepçeyle alınırken, sağlığımızı etkileyecek boyutlara varan mağduriyetimiz görmezden gelindi. Sektörün kaderi, haber kanallarının alt bantlarına mahkum edildi. Her hafta sabırsızlıkla beklediğimiz, süreçle ilgili yapılan açıklamalarda tek satır dahi yer verilmediğimiz oldu” denildi.

“BİR YIĞIN VERGİ TALEP EDİLMEYE DEVAM EDİYOR”

Salgın sürecinde ekonomik olarak zor durumda olan, kira ve fatura ödeyemeyen işletmelerden istisnasız şekilde vergilerin alınmaya devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, “İşyeri sahipleriyle kiracı işletmeler arasında bir mutabakat oluşturulması için devlet elini taşın altına koymuyor. Faturalar biriktikçe birikiyor, vergiler üstümüze gelmeye devam ediyor. Tam bir yıldır kapalı olmamıza ve bir kuruş ciro yapmamamıza rağmen, bizden kira stopajı, sigorta stopajı, damga vergisi, kurumlar vergisi, eğlence vergisi, işgaliye vergisi, çöp vergisi, tabela-reklam vergisi adı altında bir yığın vergi talep edilmeye devam ediyor” sözlerine yer verildi.

“GERÇEK TEŞVİKLER VE DÜZENLEMELER BEKLİYORUZ”

Yıllarca vergi verip istihdam oluşturan birçok işletmenin kapandığının, öz sermayesiyle ayakta kalabilenlerin ise iflas için gün saydığının belirtildiği açıklamada, “Fakat gelinen noktada artık bıçak kemiğe dayandı. Bizler, bundan tam bir yıl önce milyonlarca insanın ekmek yediği sektörün aktörleri olarak, şimdi tenceremizi kaynatamıyoruz. Bizi içinden çıkılmaz hale getiren bu borç batağından kurtaracak gerçek teşvikler ve düzenlemeler bekliyoruz. Esnaf zorda, çalışan zorda, ailelerimiz zorda. Ayakta kalacak gücümüz yok. Bir an önce taleplerimiz cevaplansın, geri dönüşü olmayacak bir son yaşanmasın, yeme-içme ve eğlence sektörü daha fazla yıkım almasın ve gerçekçi çözümlerle mağduriyetimize kulak verilsin istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“GEÇMİŞ BİR YILA AİT TÜM VERGİLERİMİZ SİLİNSİN”

İşletme sahipleri ve çalışanlar taleplerini şöyle sıraladı:

* İşletmelere yapılan kira yardımının, işletme usulüne bakılmaksızın basit usul ve gerçek usul diye bir ayrım yapılmadan bütün esnafa yardım yapılması ve miktarın daha yüksek olması. Kapalı kaldığımız ya da açılmış olsa bile iş yapamayan tüm işletmelerin geçmiş bir yıla ait tüm vergilerinin silinmesi.

* Sürecin ne zaman normalleşme başlayacağı belli olana kadar tüm vergilerin iptal edilmesi. Kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneklerinin, en az asgari ücret düzeyinde artması. Elektrik, su, doğalgaz faturalarında vergilerin alınmaması. Bankaların işletmelerin kredi puanına, borçlarına bakmaksızın, kredi desteği sağlaması ve verilecek kredilerin ödemelerinin en az bir yıl sonra başlaması.

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