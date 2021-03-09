Esnaftan Ali Babacan’a: İşler geçen seneye göre yarı yarıya azaldı

DEVA Partililer, Genel Başkan Ali Babacan'ın saat 11:00'de partisinin il başkanlarına yönelik yaptığı konuşmanın ardından tüm Türkiye genelinde, 81 şehirde ve on binlerce kişilik kadrosuyla sahaya indi. Çarşı pazar gezerek halkı dinleyen DEVA Partililer politika önerilerini vatandaşlarla paylaştı.

Genel Başkan Ali Babacan'ın durağı ise Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Balgat semti oldu. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte Balgat'a giden Babacan, burada vatandaşlarla sohbet etti, esnafı ziyaret etti, sokağın nabzını tuttu.

“İŞLER GEÇEN SENEYE GÖRE YARI YARIYA AZALDI”

Bir çiçekçi dükkanına giren Babacan, esnafa işlerin nasıl gittiğini sordu. Esnaf ise “Piyasalar malum kötü, geçen seneye göre işler yarı yarıya azaldı. Fiyatlar tavan yaptı. İthal çiçekler dövize bağlı arttı, yerli çiçekler de aynı. Örnek verecek olursak bir yılda, 10 liralık çiçek 20 liralık oldu” yanıtını verdi.