Esnaftan Erdoğan’a ‘Eyy Kemal’ tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memleket gezileri kapsamında Konya'ya geldi. Konya'nın Yunak ilçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener daha sonra CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı ziyaret etti. Ilgın ve Akşehir ilçelerinde esnaf ve vatandaşları dinleyen Akşener, son olarak Meram ilçesine geldi.

“SİZE OYU HALK VERDİ HALKI GÖRMÜYORSUNUZ”

Meram sokaklarında bir vatandaşın Akşener’e isyanı dikkat çekti. 22 yıldır esnaflık yaptığını, aile işi olan Konya’nın sayılı restoranlarından birini işlettiğini belirten vatandaş, “Yeter artık, bıktık” diye isyan ederek şöyle konuştu:

*Bakın size bu halime anlatırken utanıyorum. Suriyeliler burada yaşasın diye mi kan döktük? Suriyelilere 40 milyar dolar para verdik. Benim bir yüzüğüm var diyordu o yüzük 40 milyar dolar mı? Kimin parasını verdin? Yeter bıktık.

*Şimdi bana PKK'lı, FETÖ'cü, her şeyi diyecekler. Bakın size bu halime anlatırken utanıyorum. Ben oyumu kime vermişim, ama derdimi kime anlatıyorum. Konya’dan bu çatlak ses çıkıyorsa Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, size yukarıdan kimse oy vermedi. Size oyu halk verdi artık halkı görmüyorsunuz. Halkı unuttunuz.

*Çiftçi aç, esnaf aç. Ziraat Bankası 5'li müteahhite 400 milyon dolar veriyor. Utanmadan köprülerin, barajların kredisini ben verdim diye reklam veriyorlar. Sen kredi verdiysen benim vergim nereye gitti? Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolar param nereye gitti? ‘Eğer cumhurbaşkanı olduğumda bir tane Suriyeli bırakmayacağım' derseniz ve Cumhurbaşkanı seçilemezseniz ben kafamı keserim. 2 sokak arkamız Suriye, Şam oldu. 1071'de Alparslan Suriyeliler için mi kanını döktü?

“BANA ‘EYY KEMAL’ DEMEYİN”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu sonrası ulusa sesleniş konuşmalarını eleştiren esnaf, “Eyy Kemal deme bana ya! Bakanlar Kurulu’nu topluyorsun, 82 milyon senin ağzına bakıyor. ‘Sizleri selamlıyorum’ diyor ama beni selamlama. “Eyy Kemal, eyy Kemal” diyor. ‘Ey Kemal’ mi yönetiyor ülkeyi?” ifadelerini kullandı.

“SOKAĞA ÇIK HALKI DİNLE”

Ekonominin iyi olmadığını ifade eden esnaf, şöyle sürdürdü:

*Neden 2023 hedef konuluyor, 19 yıldır ülkeyi sen yönetiyorsun. Niye milleti uyutuyorsun? Rica ediyorum Tayyip Erdoğan petrol bulma. Gazı buldun 3 bin liralık faturam 6 bin lira oldu.

*Ben sana oy vermişim bir sokağa çık. Bak ben PKK'lı değilim, FETÖ'cü değilim ben vatandaşım. Ekonomimiz falan iyi değil. 6 aydır kapalıyım. Yanımda 28 kişi çalışıyor. Benim aylık 40 bin lira kiram var. 750 lira değil, 750 kuruş aldıysam çocuğumun ölüsünü öpeyim. Kime ne yardım ettiniz? Bu ülkede ‘Biz Osmanlıyız’ diyorsunuz. Osmanlı’nın temeli adalet değil mi?…Sokağa çık bir halkı dinle.

İlginizi Çekebilir 'AKP'nin lebalep kongreleri bitti fatura yine esnafa çıktı'