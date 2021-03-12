Esnaftan Meral Akşener’e: 320 bin lira elektrik faturam var

Memleket gezilerine Mardin’de devam eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, kendisine derdini anlatan çiftçiye gelen 320 bin liralık elektrik faturasını duyunca şok oldu. Verilen destek ödemesinin TEDAŞ’ın hesabına gittiğini belirten çiftçi, “130 dönüm arazim var. 320 bin lira elektrik faturam var. 130 dönüm araziden elde edilen gelirden, gübresini çıkart, su faturasını çıkart, ilacını çıkart, her şeyini çıkartırsan bize 50 bin kalmaz. Benim 15 bin lira desteğim var” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine Mardin'de devam etti. Akşener Midyat ve Ömerli ilçelerindeki esnaf ziyaretlerinin ardından Artuklu ilçesine geldi. Burada dükkanları tek tek gezen Akşener esnafın sıkıntılarını dinledi.

“HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK GÖSTERİLİYOR AMA ÖYLE BİR ŞEY YOK”

Bir kuyumcu dükkanına giren Akşener, esnafa hükümet tarafından yardım yapılıp yapılmadığını sordu. Esnaf ise yardım almadığını belirterek şöyle konuştu:

* Esnafa pandemi döneminde yardım yapılması gerekiyordu ama her hangi bir yardım yapılmadı. Ülkenin temel sorunu işsizliktir. Pandemiden dolayı da esnaf bayağı zorlandı. Şimdi dükkanı kapatıyoruz, kapattığımız zaman açlıktan gidiyoruz, kapatmadığımız zaman da pandemiden gidiyoruz. Ondan dolayı bayağı sıkıntılarımız var. Her şey güllük gülistanlık gösteriliyor ama öyle bir şey yok.”

“YETER ARTIK BAŞKANIM”

Oto kiralama işi yaptığını belirten bir esnaf ise “Benim şu anda 50 tane arabam var, hiçbiri satış fiyatına satılmıyor. Kimsenin cebinde para yok. Araba 20-30 bin fiyat aşağısına dahi satılmıyor. 25 yıllık esnafım. Yani yeter artık başkanım” dedi.

“İŞLERİMİZ DURMUŞ VAZİYETE”

Bir emlakçı ise Akşener’e şöyle dert yandı: “Pandemi döneminde bir çok sektörün işleri durdu. Alınan tedbirlerle işlerin daha da düzeleceğini düşündük. Ama faizlerin daha sonra tekrar yükseltilmesi, bir çok insanların da bu durumu fırsata çevirmesi… İşler, pandemi nedeniyle de şu an durmuş durumda. Pandemi döneminde açıklanan paketlerden de yararlanamadık. Sonuçta alınan yöntem nedir, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmek içindir. Şu an insanların doğal ihtiyaçlarını karşılayacak durumda bir sistem yok”

“SAVAŞIN İÇİNDEYİZ”

İlçedeki kentsel dönüşüm sorununu anlatan bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Şu an bizim ilçede, sanki İsrail-Filistin savaşı oluyor ya o durumda. Sadece ismi değişik, savaşın içindeyiz. Şu anda belediye başkanı tarafından bizim evlerimizin elektriği, suyu kesilerek, bizi dışarı atıyor ve evlerimizi yıkıyor. Kentsel dönüşüm süresinde verilen sözler gerçekleşmemiştir. Bazı vatandaşlarımızın evleri yıkıldığı halde hiçbir şey alamıyorlar. Bizim evimizde tapumuz olduğu halde, ‘gidin nereye şikayet ediyorsanız edin, ben burayı kamulaştırıp yakacağım’ diyorlar ”

“VAZİYET ÇOK KÖTÜ”

Başka bir esnaf ise “İşlerimiz durgun. Piyasadaki esnafın hali gibi. Durumumuz hiç iyi değil, siftahsız kapattığımız günler oluyor. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Milletin alım gücü de bayağı düştü. Zararına satış yapıyorum yine alan yok. Durum vaziyet çok kötü” dedi.

“ÇOCUĞUM İKİ ÜNİVERSİTE BİTİRDİ İŞSİZ”

Başka bir esnaf ise işsizlikten yakındı. Çocuklarının işsiz olduğunu belirten esnaf, “İş yok başkanım. Bizim çocukların hepsi üniversite mezunu, hepsi evde yatıyorlar. Ne yapalım bu çocukları. Çocuğum iki tane üniversiteyi bitirdi, polisliğe gidiyor. atanması olmuyor. Dün de siftah yapmadık, bugün de siftah yapmadık” ifadelerini kullandı.

“320 BİN LİRA ELEKTİRK FATURASI GELEN ÇİFTÇİ AKŞENER’E İSYAN ETTİ”

Ziyaretlerini sürdüren Akşener, kendisine derdini anlatan çiftçiye gelen 320 bin liralık elektrik faturasını duyunca şok oldu. Devletten aldığı desteğin TEDAŞ’ın hesabına gittiğini belirten Çiftçi, “130 dönüm arazim var. 320 bin lira elektrik faturam var. 130 bin dönüm araziden elde edilen gelirden, gübresini çıkart, su faturasını çıkart, ilacını çıkart, her şeyini çıkartırsan bize 50 bin kalmaz. Kullanılan suyun saatine bakmadan kafasına göre belirliyorlar. Benim 15 bin lira desteğim var. Benim desteğimi benden habersiz TEDAŞ’a veriyorlar. Benim desteğimi neden TEDAŞ’a veriyor. Eğer benim üzerimde bir icra, bir haciz varsa alabilirler, üzerimde hiç bir hukuki bir şey olmadan benim desteğimi transit olarak onların hesabına gidiyor.” dedi.

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