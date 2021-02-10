Esra’dan 6 gündür haber alınamıyor

Alanya’nın Elikesik Mahallesi’nde yaşayan Esra Dümen, geçen hafta cuma günü sabahın erken saatlerinde ailesi uyurken eşyalarını alıp evden çıktı.

Uyandıklarında kızlarını göremeyen aile, kendi çabalarıyla yaptıkları aramada sonuç alamayınca jandarma ve polis ekiplerine haber verdi.

Kızın bir an önce bulunmasını isteyen Hacer Dümen, “Kızımızdan hiçbir şekilde haber alamadım ve hayatından endişe ediyorum. Lütfen gören, duyan olursa bize bilgi versin” dedi. Ekipler genç kızı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA

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