Et üretim tesisinde yangın

Yangın, saat 02.30 sıralarında Tepeören Mahallesi Eski Ankara asfaltı üzerinde bulunan özel bir firmaya ait et üretim tesisinde çıktı. Alevleri fark eden işçiler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerideki amonyak dolu tankları patlama ihtimaline karşı itfaiye araçları ile fabrika dışına çıkardı. İtfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri aldıktan sonra yangına müdahale etti. Tesiste yaşanabilecek herhangi bir patlama ihtimaline karşı AFAD ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.

DUMANDAN ETKİLENEN İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Söndürme çalışmaları sırasında bir ekip fabrikanın arka duvarını yıkarak içeri girdi. İçeriye giren ekipler, yangın sırasına içeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir işçiyi yerde yatarken buldu. Sedyeye alınan işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aşırı dumana maruz kalan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

FİRMA YETKİLİLERİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Öte yandan, yangın çıkan firmanın bazı yetkilileri, yangın söndürme çalışmalarını görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarının görüntü almasına engel olmaya çalışan görevliler, kameraları kırmakla tehdit etti. (DHA)