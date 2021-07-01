Etek altı görüntü çekerken yakalandı! Akılalmaz düzenek 

Muratpaşa ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda dün öğle saatlerinde pazar esnafı elindeki mavi renkli poşetle sürekli pazar içinde gezen bir kişiden şüphelendi. 60 yaşlarındaki kişiyi takibe alan esnaf, şahsın elindeki poşetin içinde bir kamera gördü.
POŞET İÇİNDE ÖZEL DÜZENEK
Bunun üzerine esnaf durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Pazar çıkışında zabıta memurunca yakalanan şahıs zabıta noktasına götürüldü. Poşeti inceleyen zabıta ekipleri gördüğü manzaraya inanamadı. Şahsın poşet içine cep telefonunu ters şekilde kartonla tutturup, alışveriş yapan kadınların etek altı görüntülerini çektiği anlaşıldı.
Cep telefonunda onlarca görüntü çıktığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti. (İHA)