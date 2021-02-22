Etil alkol diye yüzey temizleyici satmışlar

İstanbul Kartal'da, 12 Ekim 2020'de sahte içki nedeniyle 46 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamade, şüphelilerden Güngör G.'nin Kartal'daki tekel bayisini işlettiği, şüpheli Yavuz Ö.'nün ise satış elemanı olarak çalıştığı kaydedildi. Tekel bayisinde kendi içkisini yapmak isteyen müşteriler için etil alkol ile birlikte çeşitli içki kitlerinin de satıldığı belirtildi.

ETİL ALKOL DİYE YÜZEY TEMİZLEYİCİ SATILMIŞ

İddianamede, Güngör G.'nin 23 Eylül 2020 tarihli fatura ile şüpheli Anıl Orkun İ.'den temin ettiği 1 litrelik plastik şişelerde toplam 300 litre alkol bazlı yüzey temizleyiciyi işyerinin raflarına etil alkol olarak satışa sunduğu anlatıldı.

İşyerine kendi alkolünü yapmak amacıyla malzeme almak için sürekli müşteri olarak gelen kişilere kendi içkilerini yapabilmeleri için alkol kitleri ile birlikte etil alkol yerine 1 litrelik plastik şişedeki ürünün verilmek suretiyle satışa sunulduğu belirtildi.

EVİNDE RAHATSIZLANDI

Tekel bayiden 9 Ekim 2020'de evde kendi içkisini yapmak için malzeme satın alan Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun aynı gün akşamı satın aldığı malzemelerle evde kendi içkisini yaptığı anlatıldı.

Yaptığı içkiyi içtikten sonra ise rahatsızlandığı anlatıldı. İddianamede, 12 Ekim 2020 gecesi durumunun ağırlaşması üzerine eve çağrılan 112 ambulansla hastaneye kaldırılan Şahinoğlu’nun hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

HAYATINI KAYBETMEMDEN ÖNCE TEKEL BAYİNİN İSMİNİ VERDİ

Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce içki yapmak için aldığı malzemeleri Kartal'daki tekel bayisinden aldığını söylediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında 10 Ekim 2020'de tekel bayisinde yapılan arama sonucu, işyeri sahibi Güngör G. adına Anıl Orkun İ. tarafından 1 litre alkol bazlı hijyenik yüzey temizleyici olarak tabir edilen 300 litre için düzenlenmiş fatura fotokopisinin ele geçirildiği aktarıldı.

ÖLÜM NEDENİ METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ

Otopsi raporunda ise Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğunun bildirildiği kaydedildi. İddianamede şüpheli Güngör G.'nin ifadesinde, 1 litrelik plastik şişedeki dezenfektan ürününü yüzey temizlemede kullanılması için 20 gün önce satmak için Anıl Orkun İ. isimli kişiden 300 litre satın aldığını söylediği, 5-6 gün kadar sattığını ancak ürünün kötü kokması nedeniyle 280 litresini iade ettiğini anlattığı belirtildi.

Bu ürünü dezenfektan olarak sattığını, etil alkol olarak satmadığını ve kendi evinde içki yapmak için işyerinden etil alkol alan kişilere bu ürünü önermediğini ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ SATTIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Anıl Orkun İ. ise ifadesinde makine yüksek mühendisi olduğunu, 2020 Temmuz ayında kendi adına şahıs şirketi kurduğunu ve bu tarihten beri temizlik ürünleri, dezenfektan ürünlerinin toptan satışını pazarlama usulü yaptğını söylediği belirtildi.

Tekel bayisine birer litre plastik şişelerde bulunan alkol bazlı yüzey temizleyicisinden 300 litre sattığını ve ürün iadesi almadığını, ürünü yüzey temizleticisi olarak sattığını, etil alkol olarak satmadığını söylediği kaydedildi. Kendisinin tekel bayisine vermiş olduğu ürünlerin tekel müşterileri tarafından etil alkol olarak içki yapımında kullanıldığını bilmediğini, bu amaçla kullanılacağını öngörmediğini söylediği ve suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

İŞYERİNİN SABİT ELEMANI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Yavuz Ö.'nün de ifadesinde tekel bayisini Güngör G.'nin işlettiğini, işyerinde kendisine ihtiyaç duyduğunda telefon açtığı zaman gidip kendisine yardımcı olduğunu ve yevmiye aldığını, sabit elemanı olmadığını söylediği aktarıldı. 1 litrelik plastik şişede bulunan dezenfektan ürünün de bu tekel büfesinde raflarda satıldığını ancak bunu dezenfektan olarak sattıklarını, etil alkol olarak satışını yapmadıklarını söylediği belirtildi.

İfadesi alınan tanıkların da söz konusu tekel bayisinden birçok kez kendi içkilerini yapmak için kit satın aldıklarını, daha önce cam şişede etil alkol aldıklarını söyledikleri, kit almak için gittiklerinde kendilerine de 1 litrelik plastik şişelerdeki ürünün satıldığını anlattıkları kaydedildi.

25'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, Güngör G., Anıl Orkun İ. ve Yavuz Ö.'nün “olası kastla kasten öldürme” suçundan 20'şer yıldan 25'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.