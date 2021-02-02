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Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Volkan K. (28), kavga ettiği ev arkadaşı Fatih Kulayı (29) bıçaklayarak öldürdü.

Güncellenme: 12:13, 02/02/2021
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Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Volkan K. ile ev arkadaşı Fatih Kula arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Volkan K., mutfaktan aldığı bıçakla Fatih Kulayı bıçakladı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Kula, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatih Kula, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aldığı darbelerle yaralanan Volkan K. ise hastanedeki müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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