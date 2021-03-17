Ev ziyaretlerine para cezası uygulanacak

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık corona virüsü risk haritasında ‘çok yüksek risk’ ile ‘kırmızı’ renkte yer alan Keşanda, Hıfzıssıhha Kurulunca ev ziyaretleri ve toplanmaların tespit edilmesi halinde kolluk güçlerince idari para cezası uygulanması yönünde karar alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evleri tek tek gezip, kapılarını çaldıkları vatandaşlara ev, komşu ve taziye ziyareti ile gün yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Polis ekipleri, vatandaşların yanı sıra apartman ve site yöneticilerine vakaların bulaş kaynağının yüksek oranda ev ziyaretlerinden kaynaklandığını anlatarak, bu nedenle apartman içerisinde dahi komşu ziyareti yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

UYARICI YAZILAR ASILDI

Ekipler ayrıca apartman ve site girişlerine üzerinde, Edirne Valiliğinin almış olduğu karar gereğince misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır yazılarının bulunduğu uyarı afişleri astı. DHA

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