Evde 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Eskişehir’de cep telefonu dükkanı bulunan karı-kocadan haber alamayan İzmir’deki yakınları polise hayatlarından endişe ettiklerini söyleyerek ihbarda bulundu.
Çiftin kısa bir süre önce taşındığı Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesindeki bir apartmanın 5’inci katına giden polis ekipleri cevap alamadı.
Çilingir yardımıyla girilen evde karı-koca ile çiftin çocuğu ölü olarak bulundu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede 3 kişinin bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.
Evde Olay Yeri İnceleme ekiplerince detaylı inceleme yapılırken, apartman çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor. DHA