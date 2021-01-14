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Evi pavyona çevirdiler, 25 bin lira ceza yediler

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ihbar üzerine baskına gittikleri evin pavyona dönüştürüldüğünü gördü. Ekipler, 3 kadın, işletmeci ve eğlenmeye gelenlere toplam 25 bin 200 TL ceza kesti.

Güncellenme: 09:45, 14/01/2021
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Birimi Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde ihbar üzerine 25 Mart Mahallesi SSK Bloklarında bir adrese baskın düzenledi. Ekiplerin yaptığı baskında ikametin pavyon haline çevrildiği, içeride 4 kişinin alkol aldığı ve 3 kadının burada çalıştığı görüldü.

ODALARA ALKOL DEPOLAMIŞLAR

Ekiplerin evde yaptığı detaylı aramalarda, ikametin değişik odalarında toplamda 35 adet çeşitli markalarda alkollü içecek bulunması üzerine 8 kişiye 25.200 TL idari para cezası uygulanırken ev zabıta ekiplerince mühürlendi.

Ayrıca, işletme sahibi Osman Ö.'ye 17.399 TL idari para cezası uygulandı. Çok sayıda suç kaydı olan işletme sahibi ve evde bulunan alkol şişeleri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

Ankara Emniyet Kadın para Polis
Yayınlanma Tarihi:09:40,