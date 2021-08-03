Evi yanan kadın böyle isyan etti: Villa da verecek, havuzu da yapacak istemiyorum!

Youtube’de kendi kanalında yayın yapan gazeteci Şule Aydın, Antalya Manavgat Ulukapı Köyü'nde evleri yangından zarar gören bir kadının gelen ekiplere gösterdiği tepkiyi görüntüledi. Evinin yıkılmasını istemediğini söyleyen genç kadın, "Villa da verecek, havuzu da yapacak istemiyorum. Çocukluğumun anısının gitmesini ben istemiyorum ki. İstemiyorum villasını da evini de" diye konuştu.

İSMAIL AKIN

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Gazeteci Şule Aydın, Antalya'da köyleri gezerken evleri zarar gören bir kadının gelen ekiplere gösterdiği tepkiyi görüntüledi. Evinin yıkılmasını istemediğini söyleyen genç kadın, “10 tane villa da verecek, havuzu da yapacak, tiftik de verecek istemiyorum ben istemiyorum. Çocukluğumun anısının gitmesini ben istemiyorum ki. İstemiyorum villasını da evini de. Yıkılacak deniliyor, yıktırmam. Dursun burada, dursun” diye konuştu.

“YILANDAN KORKARIM ONA BİLE HASRET KALDIM”

Geceyi burada geçirdiğini de açıklayan afetzede kadın, “Alanda yattım, niye yattın diyen oldu mu bana? Yok burada bir şey gidin. Biz yanmayız, bizden kötüleri de var. Gelenlere gidin dedim, Kalemler’e gidin dedim. İzleyip ağladım sabaha kadar. Yılandan korkuyorum, ona bile hasret kaldım. Yok kuş uçmuyor. Üstümde yattı kurbağa, alıp fırlatamadım” ifadelerini kullandı.