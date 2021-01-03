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Evi yanarken canlı yayın yaptı!

Bursa’da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Evi yanan kişinin o anda cep telefonundan canlı yayın yapması ise pes dedirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:08, 03/01/2021
Haberler Gündem
Evi yanarken canlı yayın yaptı!

Yangın Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Omar A. ve ailesinin yaşadığı evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı.

Dumanların evi sardığını gören Omar A., durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen iki itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle meraklı vatandaşlar sokağa çıkarak yangını izledi. Evi yanan Omar A.'nın elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti. Yangın sebebiyle ev kısmen kullanılmaz hale geldi. (İHA)

 

 

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Yayınlanma Tarihi:10:55,