Ölü bulunan uzman çavuş ve arkadaşı cinayete kurban gitmiş

Olay, 21 Şubat 2018 tarihinde Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, izinli olarak memleketine gelen uzman çavuş Mert Okçu, akşam saatlerinde çocukluk arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Mert Okçu, Burak Başar, Levent Can E. ve Soner K., Başar'ın babaannesinin evinde buluştu.

O gece eve gelmeyen oğlu Mert Okçu için endişe eden annesi Belgin Okçu, evladını aramaya başladı. Oğlunun arkadaşlarıyla buluştuğu eve giden anne Okçu, oğlunun ve arkadaşı Burak Başar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Anne Okçu, 112 acil servisi arayarak yardım istedi ancak olay yerine gelen ekipler de 2 arkadaşın eroin kullanımından öldüğünü belirledi. İki arkadaşın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve otopsinin ardından defnedildi.

ARKADAŞLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın üzerine Okçu'nun ailesi Levent Can E. ve Soner K. hakkında şikayetçi oldu. Levent Can E. ve Soner K. hakkında ‘olası kastla kasten öldürme' suçundan Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkemedeki ifadelerinde ilk başta suçlamaları kabul etmeyen 2 arkadaş, en sonunda ölen arkadaşlarına kendi istekleriyle eroin enjekte ettiklerini söyledi. 3 yıldır süren dava sonunda da geçen 13 Nisan'da karar çıktı. Soner K. ve Levent Can E. hakkında kasten adam öldürme suçundan iyi hal indirimiyle 16'şar yıl 8'er ay hapis ile cezalandırılmalarına karar verildi. Öte yandan, 2 sanık hakkında TCK 98/2 maddesi gereğince de 3'er yıl hapis cezasına bunun da iyi hal indirimiyle 2'şer yıl 6 aya düşürülmesine karar verildi. Sanıklar tutuklanmazken haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi. (İHA)