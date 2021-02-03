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Evinin önünde kurşunların hedefi oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde B.Ö., evinin önünde 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan B.Ö. hastanede tedaviye alınırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Güncellenme: 23:56, 03/02/2021
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Evinin önünde kurşunların hedefi oldu

Olay, Ergene Mahallesi 113 sokaktaki bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, ticaretle uğraştığı öğrenilen B.Ö., otomobili ile evine geldi. Aracından inen B.Ö., apartman kapısının önünde olduğu sırada, kimliği belirsiz 2 kişinin tabanca ile ardı ardına ateş açtı.

Vücudunun birçok yerine kurşun isabet eden B.Ö., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, B.Ö.’yü ambulansla alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan B.Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. DHA

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