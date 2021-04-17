Evlenme vaadiyle dolandırdılar, parası olmayana senet imzalattılar

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı ile JASAT timleri Kale ve Beyağaç ilçelerinde evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 kişiden oluşan şebekeyi üç ay süren çalışma sonrasında yakaladı.

Şüpheliler iki ilçede iki kişiyi tuzağına düşürürken jandarma diğer mağdurların müracaatlarını beklediğini duyurdu.

YAŞLI VE ÇOCUKLU ERKEKLERİ SEÇİYORLAR



Soruşturmada dolandırıcıların hangi yöntemleri kullandıkları da belirlendi. Şüphelilerin hedef olarak yalnız yaşayan yaşlı erkekleri ya da bakıma muhtaç çocuğu olan erkekleri seçtikleri öğrenildi.

İddiaya göre şebeke üyeleri Özcan Ç. (45) ve Hüseyin K 'nin (65)çöpçatan gibi davranarak kurbanları tuzağa düşürdü.

Şebeke üyesi 44 yaşındaki Huriye Ç, 42 yaşındaki Meryem Y. ve 23 yaşındaki Özlem K'nin evlenmek isteyen erkeklere sunulduğu ve mağdurların, kadınlardan birini seçmelerinin istendiği belirtildi.

İMAM NİKAHI KIYIP, KADINI BIRAKIYORLAR

Kale'de yaşayan ve engelli bir çocuğu olan V.K. adlı mağdura da aynı tuzağı kuran şebeke üyelerinin, çifti dini nikâhla evlendirdikleri ortaya çıktı.

Eş adayından yüklü miktarda para alan nakit parası olmaması durumunda yüksek miktarlı senet imzalatan çetenin erkek üyeleri, kadını sözde yeni ailesine bırakıp bölgeden uzaklaştı. Şebekenin kadın üyesi ise eşini bir bahane ile evden uzaklaştırdıktan sonra kaçtı.

ENGELLİ ÇOCUĞUN MAAŞINI ALIP GİTTİLER



Şebeke üyelerinin V.K adlı vatandaşın engelli oğlunun üç aylık maaşı da dahil toplam 30 bin lirasını alarak dolandırdıkları ortaya çıktı.

Beyağaç'ta ise H.Y. isimli vatandaşın dolandırılmak istendiğini anladığı bu nedenle tuzaktan son anda kurtulduğu öğrenildi. İki vatandaşın ihbarı sonrasında bölgedeki kamera kayıtlarını üç ay boyunca izleyen jandarma ekipleri şüphelileri tespit etti.

İzmir ve Muğla'ya uzayan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden Meryem Y. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dolandırıcılık şebekesinin son bir yılda bölgede çok sayıda vatandaşı aynı yöntemle dolandırdığı tahmin ediliyor.