“Evleri yanan vatandaşlar açık sözleşme ile borçlandırıldı”

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM’nde yaptığı konuşmada geçtiğimiz Temmuz ayında Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören vatandaşların sorunlarını dile getirdi. Vatandaşların ne kadar para ödeyeceklerini bilmediğini ifade eden Arı, "60-70 yaşındaki insanlar açık sözleşme ile borçlandırıldı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz Temmuz ayında Antalya Manavgat'ta yaşanan yangın felaketi sonrasında evleri ve ahırları yanan vatandaşların sorunlarını TBMM'ne taşıyan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, vatandaşlara açık sözleşme imzalatıldığını söyledi.

“VATANDAŞ ŞU AN NE ÖDEYECEĞİNİ BİLMİYOR”

Arı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Orman yangınları sürecinde bilindiği üzere Orman Bakanlığı maalesef yangınları söndürmede başarısız oldu. Ve kaderine terk edilmiş bir yangın süreci yaşandı. Uçak ve helikopterlerin kullanılmasında maalesef yeterli olunamadı. Yangınla mücadele yerine siyasi mücadele tercih edildi. Böyle bir durumda vatandaşlarımız kaderine terk edilmiş durumda.

Binlerce vatandaşımızın evi, ahırı yandı hayvanları kaybedildi. Burada ciddi bir mağduriyet var. Cumhurbaşkanı geldi, ‘evlerinizi yapacağız. Yüzde 60'ı bizden, yüzde 40'ını siz ödeyeceksiniz' dedi. Daha sonra açık sözleşmeler imzalatıldı. Vatandaş şu an ne ödeyeceğini bilmiyor. Ama bir taraftan evlerin yapımı ihaleye verildi.

Müteahhitler bir yandan evlerin yapımına başladı. Ancak vatandaş ne ödeyeceğini bilmiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a sordum, ‘bu evler kaç paraya yapılıyor, vatandaş kaç lira ödeyecek' diye. 60-70 yaşındaki insanlar açık sözleşme ile borçlandırıldı.

Cumhurbaşkanı yardımcısının verdiği cevabı size söylemek istiyorum, ‘Birim fiyatları ve indirim oranları netleşmediği için vatandaşlara bildirim yapılmamıştır. Bu nasıl bir rezalettir? İnşaat başlamış, müteahhit işi almış, vatandaşa o sözleşme imzalatılmış ama vatandaş kaç lira ödeyeceğini bilmiyor.”

İlginizi Çekebilir Yangında evleri yanan vatandaşlar: Arazözler evimize su sıkmadı, biz vatan haini miyiz?