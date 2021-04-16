‘Evli bir kadınla ilişkisi’ var dediği komşusunu vurdu

Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi’nde ikamet eden Hamit Gül (42), Davut Ö. (37) tarafında silahla ağır yaralandı. Davut Ö. olaydan sonra kaçarken, Hamit G. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Gül, yoğun bakımda tedavi altın alındı.

“UYARDIM, DİNLEMEDİ, VURDUM”

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa bir süre sonra Karaömerli Mahallesi’nde yakalanan zanlı, ifadesinde Gül'ün evli olduğunu, evli bir kadınla ilişki yaşadığı için kendisini uyardığını ancak dinlemeyince onu vurduğunu öne sürdü. Zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.