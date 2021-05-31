Eylemci köylüler hükümet binasına yürüdü, polisle arbede yaşadı

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar'da köylerine taş ocağı yapılmasını istemeyen köylüler sabah taş ocağını bastı. Buradan çalışmaların geçici olarak durdurulmasından sonra Denizli'ye gelerek Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile görüşmek istedi.

Şehir dışında bir toplantıda olan Vali Atik'e telefonla ulaşıldı. Bu sırada hükümet binası önünde toplanan köylülere çevre örgütleri de destek verdi. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi, polis sayısı artırıldı.

Valinin bina içinde olduğunu düşünen köylüler ile polis arasında kısa bir arbede yaşandı. Valilik binasına girmek isteyen köylüleri polis durdurdu. Arbede sırasında Güzelpınar muhtarı Ergün Gürsoy baygınlık geçirdi.

Polis daha sonra köylüleri bina içine aldı. Köylüler aralarından seçtikleri bir heyet ile Atik'in yanına çıkarak bir saate yakın görüşme yaptı.

Köylerinde taş ocağı istemediklerini söyleyen köylüler Atik'ten taş ocağının faaliyetlerini durdurmasını istedi. Vali Atik ise yarın taş ocağının bulunduğu alanda inceleme yapacağını köyü ziyaret edeceğini söyledi.

Görüşmeye katılan köylülerin avukatı Hasan Ozan Orpak SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Heyet olarak vali ile görüştük. Kendisi taş ocağını gelip görecek. Çevreye ve tarım alanlarına ne kadar zararlı olduğunu yerinde tespit edecek. İnanıyoruz ki kendisi de görüp ikna olduktan sonra burada taş ocağına izin vermeyecektir” diye konuştu.