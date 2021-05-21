Fahrettin Altun: Adice bir kumpas

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldığı açıklamalar ve Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği “19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?” soruları gündemdeki yerini korurken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

“YENİ BİR OYUN SAHNELENİYOR”

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun, “Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık!” dedi.

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