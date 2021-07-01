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Fahrettin Altun’a YouTube sansürü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığı konuşmanın YouTube tarafından sansürlendiğini duyurdu.

Güncellenme: 23:38, 01/07/2021
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Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi” dedi.

“ÇİFTE STANDARTTIR, RİYAKARLIKTIR”

Altun, duruma tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

* Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır.

* İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizin nefret suçu! sayıyor.

* Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın Hakikat!

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