Fahrettin Altun’dan Ecem Güçlük açıklaması

‘Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı’ ve ‘Türk Konseyi Medya Koordinasyon Komitesi’ ilk toplantısı, İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul’da başladı. İki gün sürecek programın açılış konuşmasını, İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

Türk dünyasının karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar arasında sistematik dezenformasyon ve yalan terörünün bulunduğunu anlatan Altun, Türkiye olarak dezenformasyonla ve yalan terörüyle mücadelede bugüne kadar önemli mesafeler kat ettiklerini fakat önlerinde hala almaları gereken önemli bir yol olduğunu dile getirdi.

‘ECEM GÜÇLÜK’ YALANIYLA GÜNDEM SUİKASTI PLANLANDI’

Birkaç gün önce bu türden bir olaya daha şahitlik ettiklerini anlatan Altun, şöyle konuştu:

“Ecem Güçlük’ adıyla açılan sahte bir hesabın sahibinin ‘3 yıl önce evine giderken 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını’ iddia etmesi sosyal medya gündemini meşgul etti. Bu yalan paylaşımda ayrıca sözde bir yargılamadan bahsediliyor ve zanlıların serbest bırakıldığı öne sürülüyordu.

Kadına karşı şiddet bizim kırmızı çizgimiz olduğu için konuyu hızlıca ve titizlikle araştırmaya başladık. İletişim Başkanlığı bünyesindeki dezenformasyonla mücadele ekiplerimiz, her gün yüzlerce bilgi ve haber için uyguladığı doğrulama ve teknik inceleme prosedürlerini hemen başlattı. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde herhangi bir kadına ait herhangi bir dava olmadığını, herhangi bir kriminal vakanın bulunmadığını tespit ettik.

Doğrulama sürecini derinleştirerek muhtemel bir kimlik gizleme olabileceği ihtimali üzerinde durduk. Ancak bu aşamada da böyle bir vakanın, böyle bir davanın, böyle bir gözaltının ve böyle bir serbest bırakma işleminin gerçekleşmediğini gördük. Ne bu isimde bir kişi vardı ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı.

Bir taraftan da Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile iş birliği içerisinde söz konusu paylaşımı yapan hesabın teknik analizi gerçekleştirildi.

Bir yalanla gündem suikastı planlayan kişinin, bu hesabı birkaç gün önce açtığını ve hesabı oluştururken aslında ‘Emre Doğantürk’ kullanıcı ismini kullandığını gördük. İlk paylaşımlarında ‘bir kız arkadaşı olmadığı için hayıflanan ve yalnız olmaktan bıktığını ifade eden’ mesajlar atan bu kişinin, daha sonra hesap ve kullanıcı ismini ‘Ecem Güçlük’ olarak değiştirdiğini tespit ettik” diye konuştu.

‘YALANI, SİYASİ RANTA TEŞMİL ETMEYE ÇALIŞANLAR OLDU’

Altun, yapılan bu paylaşımın tam anlamıyla ‘gündem suikastı’ amacı taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

“Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu tezvirat, tamamen kamuoyunu manipüle ederek bir yalanın peşinden sürükleme gayesi güdüyordu. Toplumsal hassasiyetleri kaşıyarak bir siyasal algı operasyonu yapılması amaçlanmıştı. Ancak yalan yine çok hızlı bir şekilde yayıldı. Farklı toplum kesimlerinden binlerce sosyal medya kullanıcısı ‘EcemYalnızDeğilsin’ etiketiyle yaptığı paylaşımlarla, aslında bu yalanın peşine takıldı. Aslında bu ‘gündem suikastının’ parçası oldular. Bu etiket altında 60 bine yakın kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar, farklı platformlarda 35 milyonun üzerinde sosyal medya kullanıcısına erişim sağladı. Bu rakamlar yalanın ulaştığı vahamet açısından son derece dikkat çekicidir.”

Bu yalanı, siyasi ranta teşmil etmeye çalışanlar da olduğuna işaret eden Altun, Özellikle sözüm ona etkili hesaplar eliyle, devletimizin ve kurumlarımızın kadına yönelik şiddetle mücadelesi hakkında dezenformasyon yarışı içine girdiler. Sosyal medyadaki yalan terörünün en sıcak örneği olan bu olayla ilgili de elbette gerekli adımlar atıldı. Şu anda konu hakkında adli mercilerin başlattığı kapsamlı soruşturma devam ediyor” ifadesini kullandı.