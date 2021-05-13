Fahrettin Altun’dan Soylu’ya destek mesajı

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni video ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan iddialarda ve suçlamalarda bulundu. Bakan Soylu da Twitter hesabından bunlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ALTUN’DAN SOYLU’YA DESTEK MESAJI

Gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Süleyman Soylu’ya destek verdi.

Altun, mesajında “Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı. Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir. İçişleri bakanımız demokratik Türkiye'de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır” ifadelerini kullandı.

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