Fahrettin Koca’ya hastaneye yatışı için seslenmişti, sesini duyuramadan hayatını kaybetti

Sosyal medyada ‘Aslı tezgah lobisi’ kullanıcı adı ile yer alan Aslı Özkısırlar, takı satarak geçimini sağlıyordu. Çoklu organ yetmezliğine yakalanan Özkısırlar, hastanede yer olamadığı için tedavi olamıyordu. Twitter üzerinden de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yazarak defalarca durumunu anlatan Özkısırlar, hayatını kaybetti.

“SİZ YAPIN KONGRENİZİ”

Özkısırlar, 24 Mart’ta, “Nerdeyse 10 günden fazladır hastaneye yatış için bekliyorum. Yatak yok. Ama siz yapın kongrenizi. Benim çektiğim ağrının eziyetin ne önemi var sonuçta. Sürünerek ölürsünüz umarım” diye yazmıştı.

“20 GÜNDÜR BEKLİYORUM”

30 Mart tarihinde ise, “20 gündür hastanede boş yatak bekliyorum ben. Yeter düşün bu milletin yakasından yeter” ifadelerini kullanmış ve Fahrettin Koca’yı da etiketlemişti.

SON MESAJI 31 MART’TA

Özkısırlar’ son mesajını ise 31 Mart’ta “Araya 4747473829 kişiyi sokup hastanede yatak ayarlamaya çalıştık. Sabah başhekim yardımcısı çağırdı. Lütfen şans dua ne varsa gönderin” diye yazdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Özkısırlar’ın bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefatının ardından sosyal medya gönderilerini paylaşan çok sayıda kişi yaşananlara tepkisini dile getirdi. Ünlü televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, “Çok öfkeliyim çok ama off” ifadeleri ile tepki gösterdi.

#AslıÖlmediÖldürüldü etiketiyle Türkiye gündemine giren o mesajlardan bazıları şöyle: